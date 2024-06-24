18 يوليو.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في السعودية

يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي بالعاصمة السعودية الرياض، يوم 18 من شهر يوليو المقبل، ضمن سلسلة حفلات "جولة المملكة".

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة والتي يتفاعل معها الجمهور.

ويحيي عمرو دياب، حفلا غنائيا في الساحل الشمالي، يوم 29 من يونيو المقبل أيضا، بمشاركة الدي جي العالمي آدم بورت.

يشار إلى أن الهضبة طرح قبل عيد الأضحى مباشرة أغنيتين هما "الطعامة" و"تتحبي" وتصدرتا تريند يوتيوب وتريند موقع إكس.

أغنية "الطعامة" من كلمات تامر حسين ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

وأغنية "تتحبي" من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد يحيى، ميكس وماستر أمير محروس.