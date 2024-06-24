قصر باكنجهام يعلن إصابة الأميرة آن بجروح طفيفة وارتجاج في المخ

أعلن قصر باكنجهام، إصابة الأميرة آن شقيقة الملك البريطاني تشارلز بجروح طفيفة وارتجاج في المخ عقب تعرضها لحادث وتم نقلها إلى المستشفى كإجراء احترازي، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

أصدر قصر باكنغهام بياناً يوضح فيه الحالة الصحية للأميرة آن، البالغة من العمر 73 عاماً، جاء فيه: "إن الأميرة الملكية دخلت المستشفى بعد تعرضها لإصابات طفيفة وارتجاج في المخ في منزلها في جلوسيسترشاير".

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن تتعافى الأميرة الملكية بشكلٍ كامل وسريع بعد الحادث الذي وقع في منزلها في جاتكومب بارك. وهي لا تزال في المستشفى كإجراء احترازي للمراقبة.

وتابع البيان: "لقد تم إبقاء الملك على اطلاع وثيق وينضم إلى العائلة المالكة بأكملها في إرسال أحر حبه وتمنياته للأميرة بالشفاء العاجل".