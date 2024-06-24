اعتقال طفل فلسطيني واقتحامات بالجملة في الضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت طفلًا فلسطينيًا بعد اقتحام منزل عائلته شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية، خلال فقرة "جولة المراسلين"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بلدة "بيت فجر"، بمدينة بيت لحم، بالإضافة إلى بلدة كفر نعمة، حيث اعتقلت عشرات الشبان الفلسطينيين.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين بالضفة الغربية وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة "عورتا" في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت مصادر محلية بوقوع اشتباكات عنيفة وسماع إطلاق نار بعدد من أحياء الضفة الغربية.

ونوهت، أن قوات الاحتلال اعتلقت أسرى سابقين، حيث وصلت حصيلة الاعتقالات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر إلى 9360 شخصا، بينهم أطفال ونساء.