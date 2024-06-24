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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: استطلاع رأي يؤكد تفوق أحزاب اليمين على تحالف ماكرون في الانتخابات

الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي
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عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا تحت عنوان « استطلاع رأي فرنسي يؤكد تفوق أحزاب اليمين على تحالف ماكرون في الانتخابات المقبلة».
قبل أسبوع من موعد الانتخابات التشريعية التي دعا لها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد قراره بحل الجمعية الوطنية نتيجة خسارة حزبه الحاكم في الانتخابات الأوروبية أمام اليمين المتطرف.

توقع استطلاع للرأي تقدم حزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا وحلفائه في الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية في البلاد بنسبة 35.5% من الأصوات.

وأفاد الاستطلاع بأن تحالف الجبهة الشعبية الجديدة المنتمي لليسار سيكون في المرتبة الثانية بحصوله على 29.5% من الأصوات، ومرجح أن يأتي تحالف ماكرون المنتمي للوسط في المرتبة الثالثة بنسبة 19.5% من الأصوات.

ماكرون من جانبه خرج ليرد على خصومه، وفي مقدمته زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، الذين ألمحوا إلى ضرورة تقديم الاستقالة في حالة خسارة معسكره في الانتخابات، بأنه لن يترك الحكم حتى نهاية ولايته في مايو 2027.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحزاب اليمين الأوروبية