البورصة تخسر 5.1 مليار جنيه في نهاية تعاملات الإثنين

تباينت مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 5.1 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب ، ليسجل في الختام 1.831 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوى 26,902.4 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.03%، ليغلق عند مستوى 8,808.14 نقطة.

وانخفض أيضا مؤشر EGX 33 Shariah بنسبة 0.62%، ليغلق عند مستوى 2,660.88 نقطة.

كما تراجع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.66% ليغلق عند 33,046.73 نقطة وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.58%، ليغلق عند مستوى 11,625.01 نقطة،

بينما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.11%، ليغلق عند مستوى 6,109.78 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.14%، ليغلق عند مستوى 5,564.67 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 195.1 مليون جنيه، 2 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 197.1 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 2.7 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.1 مليار سهم، من خلال 105.4 ألف صفقة منفذ.