البنك الأهلي يهاجم البلدية بـ«ياو أنور وأسامة فيصل»

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى، تشكيل الفريق لمواجهة بلدية المحلة، بعد قليل، ضمن مباريات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز

وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى: أحمد صبحى

خط الدفاع : سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، عاصم صلاح، محمد بسيونى، اسحاق يعقوبو .

خط الوسط : محمد فتحى، احمد النادرى، محمد هلال

خط الهجوم : ياو انور، اسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى

حسن شاهين، محمود قاعود، محمود سيد، كريم بامبو، سيرجى اكا، أمير مدحت، أحمد مدبولى، أيمن أشرف، جريندو