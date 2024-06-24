قافلة طبية جديدة لدعم المرضى غير القادرين بقرى مركز إطسا

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم إحدي مؤسسات المجتمع المدني فى تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 132 مريض ضمن المرضى غير القادرين بقرى هلر وقلمشاه وعزبة قلمشاة بمركز اطسا فى محافظة الفيوم .

وأعلن جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن تنظيم القوافل العلاجية يتم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .

وتم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالاضافة الى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا .