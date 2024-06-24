خبير: تصريحات صحيفة تلجراف البريطانية بشأن تشويه صورة مطار بيروت تمثل حرب نفسية

قال عمر المعربوني، خبير عسكري واستراتيجي، إنّ تصريحات صحيفة تلجراف البريطانية بشأن تخزين حزب الله أسلحة في مطار بيروت، يدخل في سياق الحرب النفسية والإعلامية التي أعتاد الكيان الإسرائيلي وداعميه أن يقوموا بها في مواجهتهم من خلال حملات التشويه.

وأضاف «المعربوني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تغطية خاصة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» تقديم الإعلامية بسنت أكرم، أنّ إسرائيل الآن في مرحلة معقدة جداً، لذلك تقوم بتشوية صورة لبنان ومطارها لتحقيق القول أن مطار لبنان غير آمن، وخاصة أن المغتربين يبدأون بالقدوم إلى لبنان في هذا التوقيت.

وأشار إلى أن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، قام بواجبه باطلاع السفراء والدبلوماسيين لتوضيح الصورة الصحيحة، إضافة أن الحكومة اللبنانية تقوم الآن بتنفيذ حملة لتوضيح الصورة بعد تصريحات صحيفة تلجراف البريطانية.

وتابع أن هدف صحيفة تلجراف البريطانية من ذلك التصريحات قد يكون أن التليجراف تعاني من بعض المشكلات المالية فتعتقد أن ترويج مثل هذه الأخبار يساهم في رفع أسهم الصحيفة.

