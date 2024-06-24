ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن ، بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35802 طن تشمل : 6826 طن يوريا و 4000 طن مولاس و 7441 طن أسمنت صب و 2726 طن رمل و 14809 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40238 طن تشمل : 13294 طن حديد و 2237 طن ذرة و 2475 طن خشب زان و 6682 طن قمح و 4950 طن فول صويا و 9700 طن خردة و 900 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 302 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 320 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1952 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 40494 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 124123 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3654 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية و كوم أبو راضي ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5095 حركة .

استقبلت هيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد السيد ممثل بيروفيريتاس مصر لإجراء المراجعة الدورية لشهادات الجودة الخاصة بالهيئة .

تأتي هذه الزيارة في اطار متابعة تطابق هيئة ميناء دمياط مع مواصفات شهادات الجودة والبيئة و السلامة والصحة المهنية الحاصلة عليها ( ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 ) ، حيث قام ممثل الشركة المراجعة على مدار عدة أيام بالتنسيق مع العميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس الهيئة للتخطيط والاستثمار وقيادات الإدارات المختصة بمراجعة كافة أنشطة الميناء وأختبار مدى كفاءة المختصين بالإدارات فى التعامل مع مختلف المواقف