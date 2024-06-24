إزالة 187 إعلان مخالف بـ 5 مراكز ومدن بكفرالشيخ

أعلن، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن إزالة 187 إعلان مخالف بمراكز ومدن المحافظة، تضمنت 149 لوحة إعلانية مخالفة بمراكز «دسوق - سيدى غازى - برج البرلس - الرياض»، و38 لوحة إعلانية أخرى بحى غرب كفرالشيخ، تنوعت ما بين لافتات وبنرات إعلانية، وتم تحرير محاضر للمخالفين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، طبقًا لقانون الإعلانات 208 لسنة 2020، فى إطار حملات مكثفة لتقنين الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة، تحت إشراف رؤساء مراكز ومدن " كفرالشيخ ودسوق والرياض وسيدى غازى وبرج البرلس"، وإدارة الدعاية والإعلانات ووحدة التدخل السريع بديوان عام المحافظة.



وأكد محافظ كفرالشيخ، على إستمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة بجميع الشوارع والميادين والطرق العامة بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من خلوها من أى مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة وغير المرخصة، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تحسين المظهر الحضارى للمدن والقرى، وتطبيق القانون والضوابط المنظمة لعملية الإعلان، موجهًا بالإستمرار فى التصدى لكافة أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفات شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة، أو تركيب الإعلانات التجارية بدون إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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