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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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بالفيديو.. تعرف على مشروعات التعاون الثنائى بين مصر وجنوب السودان

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري خلال مشاركته
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نشرت وزارة الموارد المائية والرى فيديو عن مشروعات التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية ودولة جنوب السودان الشقيقة، لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المواطنين بدولة جنوب السودان.

جاء ذلك بالتزامن مع توجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم الإثنين الموافق إلى دولة جنوب السودان الشقيقة على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية تستمر لمدة 4 أيام .

ومن المقرر أن يقوم الدكتور سويلم بلقاء الرئيس سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، وعدد من السادة كبار المسئولين بجنوب السودان، وإجراء مباحثات مع بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان لتعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والري بين البلدين الشقيقين ، بالإضافة لإفتتاح وتدشين عدد من المشروعات التي تنفذها مصر لخدمة الأهالي والمواطنين بدولة جنوب السودان الشقيقة .

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