وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بضرورة مواصلة الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة المواطنين والتأكيد على جاهزية المعديات واللانشات التى تقوم بنقل المواطنين من الجانب الغربى للنيل إلى الجانب الشرقى والعمل بكفاءة عالية لتقديم خدمة متميزة .
وفي هذا السياق قام الوحدةالمحلية لمركز ومدينة المنيا برئاسة عامر طه رئيس المدينة اليوم الإثنين بالتنسيق مع الرى والجهات المعنية لانتشال اللانش عالق من مياه نهر النيل تمهيدا لعمل الصيانة اللازمة له حفاظا على سلامة المواطنين
محافظات
بالصور.. انتشال لنش عالق بمياه النيل في المنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بضرورة مواصلة الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة المواطنين والتأكيد على جاهزية المعديات واللانشات التى تقوم بنقل المواطنين من الجانب الغربى للنيل إلى الجانب الشرقى والعمل بكفاءة عالية لتقديم خدمة متميزة .
وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بضرورة مواصلة الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة المواطنين والتأكيد على جاهزية المعديات واللانشات التى تقوم بنقل المواطنين من الجانب الغربى للنيل إلى الجانب الشرقى والعمل بكفاءة عالية لتقديم خدمة متميزة .