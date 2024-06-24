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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. انتشال لنش عالق بمياه النيل في المنيا

انتشال لنش عالق
انتشال لنش عالق بمياه النيل بالمنيا
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وجه  اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بضرورة مواصلة الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة المواطنين والتأكيد على جاهزية المعديات واللانشات التى تقوم بنقل المواطنين من الجانب الغربى للنيل إلى الجانب الشرقى والعمل بكفاءة عالية لتقديم خدمة متميزة .
وفي هذا السياق قام الوحدةالمحلية لمركز ومدينة المنيا برئاسة عامر طه رئيس المدينة اليوم الإثنين بالتنسيق مع الرى والجهات المعنية لانتشال اللانش عالق  من مياه نهر النيل تمهيدا لعمل الصيانة اللازمة له حفاظا على سلامة المواطنين

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مدينة المنيا نهر النيل مياة نهر النيل نقل المواطنين لانش عالق