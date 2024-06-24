بالصور.. حملة مكبرة لتجميل ميادين المنيا

تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا أعمال قص وتهذيب وتقليم الأشجار من بميادين مدينة المنيا

حيث قامت الوحدة المحلية اليوم الإثنين بتجميل ميدان طه حسين الجزيرة الوسطي حي شمال، حيث تمت أعمال النظافة والري وترتيب الأحواض والقصاري وعزق الأرض وعمل العقل في الصورة

بالتنسيق مع المرور علي كورنيش شمال تم قص وتهذيب المسطحات الخضراء في الأجزاء المرتفعة من المسطحات، كما تم جمع ورفع مخلفات القمامة بكورنيش النيل باقسامه الثلاثه كورنيش شمال/ وسط/ شارع مصر، ونقلها الي مقلب دمشير حفاظا على المظهر الجمالي للمدينة

كما تابع ايضا رئيس مدينة المنيا أعمال قص وتهذيب وتقليم الأشجار بطريق مصر أسوان الجزيرة الوسطي الجهنميات

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتأكيده علي المتابعة المستمرة لكافة أعمال التجميل.

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