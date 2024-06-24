ads
الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. حملة مكبرة لتجميل ميادين المنيا

حملة مكبرة لتجميل
حملة مكبرة لتجميل ميادين المنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا أعمال قص وتهذيب وتقليم الأشجار من بميادين مدينة المنيا 

حيث قامت الوحدة المحلية اليوم الإثنين بتجميل ميدان طه حسين الجزيرة الوسطي حي شمال، حيث تمت أعمال النظافة والري وترتيب الأحواض والقصاري وعزق الأرض وعمل العقل في الصورة

بالتنسيق مع المرور علي كورنيش شمال تم قص وتهذيب المسطحات الخضراء في الأجزاء المرتفعة من المسطحات، كما تم جمع ورفع مخلفات القمامة بكورنيش النيل باقسامه الثلاثه كورنيش شمال/ وسط/ شارع مصر، ونقلها الي مقلب دمشير حفاظا على المظهر الجمالي للمدينة 

 كما تابع ايضا رئيس مدينة المنيا أعمال  قص وتهذيب وتقليم الأشجار بطريق مصر أسوان الجزيرة الوسطي الجهنميات

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتأكيده علي المتابعة المستمرة لكافة أعمال التجميل.

FB_IMG_1719228819245
FB_IMG_1719228819245
FB_IMG_1719228812798
FB_IMG_1719228812798
FB_IMG_1719228815588
FB_IMG_1719228815588
FB_IMG_1719228809243
FB_IMG_1719228809243
FB_IMG_1719228806699
FB_IMG_1719228806699
FB_IMG_1719228804537
FB_IMG_1719228804537
FB_IMG_1719228802542
FB_IMG_1719228802542
FB_IMG_1719228800431
FB_IMG_1719228800431
FB_IMG_1719228798535
FB_IMG_1719228798535
FB_IMG_1719228796465
FB_IMG_1719228796465
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا كورنيش النيل مدينة المنيا حملة مكبرة المظهر الجمالي ميادين المنيا