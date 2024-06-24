فتح باب التقديم للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية

أعلن المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية للعام الحالي 2024-2025 للطلاب من محافظات (المنوفية-الغربية-الشرقية) حتى السبت 11 يوليو 2024 علي الموقع الإليكتروني للشركة من خلال الرابط

https://mcww.com.eg/schoolRequest

وأوضح أن شروط التقديم تتمثل في ألا يقل المجموع عن 260 درجة وتكون الأولوية للأعلى مجموعاً، وحصول الطالب علي الشهادة الإعدادية عام 2023-2024، وألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2024 م عن 18 عاما، وأن يكون الطالب لائقا طبياً، وأن يجتاز الطالب إختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة وأن يكون الطالب في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة حسب التوزيع الجغرافي.

وأشار إلى أن البيانات المطلوبة بطلب الالتحاق تتمثل في (اسم الطالب رباعي، الرقم القومي للطالب، تاريخ الميلاد، السن اول اكتوبر 2024، المحافظة الصادر عنها الشهادة الإعدادية، سنة الحصول على الشهادة الإعدادية، عنوان الطالب، مجموع درجات الطالب) وأن الأوراق المطلوب إرفاقها (صورة شهادة الإعدادية، صورة شهادة الميلاد، صورة شخصية)