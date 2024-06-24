محافظ المنوفية يلتقى عددا من المواطنين ويكلف بفحص الشكاوى

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بعدد من المواطنين بمكتبه في الديوان العام، وقد وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص شكاوى من بير شمس ومركز الباجور وميت عافية بشبين الكوم، والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

كما كلف الإدارة العامة لشئون البيئة بفحص شكوى مواطن ضد أحد المطاعم في شبين الكوم، وذلك للحفاظ على الصحة العامة.

وجه المحافظ أيضًا إدارة تشغيل الشباب بدراسة طلب مواطن من ذوي الهمم في كفر الباجور للحصول على فرصة عمل، ومدير مشروع المواقف بدراسة مقترح توفير سيارات أجرة من شبين الكوم إلى مدينة العاشر من رمضان.

وأكد المحافظ، ضرورة تواصل رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بشكل دائم وفعال مع المواطنين، ورصد الشكاوى عبر الصفحة الرسمية للمحافظة ووسائل التواصل الاجتماعي، وتلبية مطالبهم وفق اللوائح والقوانين.