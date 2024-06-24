إزالة فورية لـ9 حالات تعد على أراضي زراعية بالمنيا

شدد اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا اليوم الثلاثاء علي رؤساء المدن بالمتابعة المستمرةلكافة أشكال التعدى ومخالفة القوانين المنظمه للبناء مؤكدا علي رصد المخالفه والتعامل الفورى معها دون استثناء .

وفي هذا السياق صرح عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا أن قرى بنى محمد سلطان وتله ونزلة حسين والبرجايه ودمشير نظمت حملات تكثيفية اليوم الاثنين لإزالة كافة التعديات على الاراضي الزراعيه وأملاك الدوله والبناء العشوائي.

ومن خلال الحملة تم رصد وتنفيذ ازالة فورية ل٩ حالات تعدى بالبناء المخالف على أراضى زراعيه بمساحة ٩٧٢ متر وتم التعامل الفورى معهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي واحتراما لسلطة القانون دون استثناء أحد .

اشرف على الحمله نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية وقسم التنظيم

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