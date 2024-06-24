اليونان تعلن وقوفها بجانب قبرص في مواجهة حزب الله

قال عبد الستار بركات، مراسل القاهرة الإخبارية من أثينا، إن وزير الخارجية اليوناني أكد أن اليونان سوف تقف بجانب قبرص وأن الاتحاد الأوروبي سيقف بجانب قبرص إذا وقعت أي اعتداءات من حزب الله.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه وصف الاتهامات أو التهديدات التي وجهها حزب الله لقبرص أنها غير مقبولة، مشيرا إلى أن هذه التصريحات ليست جديدة لأنه عندما صرح الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وهدد قبرص أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيقف بجانب قبرص، مشيرا إلى أن اليونان وقبرص دولتان حليفتان.

وتابع أن الرئيس القبرصي أكد أنها ليست جزءا من المشكلة ولا تتورط في حزب الحرب وأكد أنها جزءا من الحل ولذلك كان هناك الممر البحري الملاحي الذي يمد قطاع غزة بالمساعدات.