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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة موسعة لوحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالعريش

وحدة مكافحة ناقلات
وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالعريش تنفذ حملة موسع
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أعلنت  وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالعريش في بيان رسمي اليوم عن  تنفيذ حملة لتغطية عدة مناطق في المدينة بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض ويرقات الذباب والذباب البالغ، بالإضافة إلى مكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ في محطات الصرف الصحي.

وقال البيان  أن الحملة شملت مناطق حي «كرم أبو نجيلة»، حيث تم رش المنطقة من سد الوادي حتى شارع منير ماضي بالمبيدات الضرورية، بجانب تغطية محطات الصرف الصحي بالمبيدات لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ.

تابع  البيان أن الحملة شملت أيضًا منطقة «الساحة الشعبية وشارع أسيوط،» وتم رش المنطقة بالمبيدات لمكافحة القوارض ويرقات الذباب والذباب البالغ، إضافة إلى تغطية محطات الصرف الصحي بالمبيدات لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ، وحي الصفا، اذ شملت الحملة رش المبيدات اللازمة في المنطقة لمكافحة القوارض ويرقات الذباب، والذباب البالغ كما تم تغطية برك الصرف الصحي خلف المقابر ومنطقة مسجد البركة في شارع محمد فريد بالمبيدات اللازمة

ولفت البيان الي أنه تم رش منطقة «السلايمة والصفا» بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض ويرقات الذباب والذباب البالغ، إضافة إلى تغطية محطات الصرف الصحي في الصفا والسلايمة بالمبيدات لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ.

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