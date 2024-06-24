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الإثنين 24 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الثلاثاء

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث يسود غدا الثلاثاء ،  طقس شديد الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار  رطب علي السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة ليلا  وفي الصباح الباكر  علي اغلب الانحاء ومعتدل  الحرارة رطب على السواحل الشمالية. 

نشاط رياح

كما يشهد  غدا الثلاثاء ، نشاط رياح علي  القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة. 

 درجات الحرارة غدا  

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39  للعظمى والصغرى 26 درجة، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 41  للعظمى والصغرى 31  وعلى شمال  الصعيد 41 للعظمي  والصغرى 25 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمي والصغري 29 درجة .

الارصاد حالة الطقس غدا