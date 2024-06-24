غدا.. رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي يزور كازاخستان لبحث قضايا أمنية

يزور الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة في مالطا إيان بورغ، غدا /الثلاثاء/، كازاخستان؛ لعقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى والمجتمع المدني بشأن قضايا أمنية.

وذكرت المنظمة الأوروبية- في بيان، اليوم /الاثنين/- أن في أستانا، سيجتمع الوزير بورغ مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس مجلس الشيوخ مولين أشيمبايف، ونائب رئيس الوزراء - وزير الخارجية مراد نورتليو، ورئيسة المحكمة الدستورية إلفيرا أزيموفا.

وأضاف البيان، أنه ستركز الزيارة على تعزيز التعاون الإقليمي ومشاركة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في معالجة مجموعة واسعة من التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة.

وأشار إلى أن الوزير بورغ سوف يستمع بشكل مباشر إلى أنشطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على الأرض من موظفي مكتب برنامج المنظمة في أستانا والمستفيدين من أنشطة المنظمة الأوروبية.