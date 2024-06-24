محافظ الجيزة يطمئن على مدى رضاء أهالى ناهيا وأرض اللواء عن مشروع المواقف الحضارية

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدى تجاوب المواطنين مع مشروعات المواقف الحضارية بناهيا وأرض اللواء، فى إطار حرصه للتعرف على مدى رضاء المواطنين عن المشروعات المنفذة وزيادة وعيهم بأهمية الحفاظ عليها.

وأجرى المحافظ عدد من اللقاءات الودية مع مجموعات من المواطنين خلال الجولة، واطمأن خلالها على مدى إلتزام السائقين وأصحاب السيارات الخاصة بالمخططات المرورية والحارات المرورية المخصصة لدخول وخروج السيارات وأماكن الإنتظار المخصصة لهم ومدى ملاءمتها لتحركاتهم من وإلى تلك المناطق ومحيطها.

كما حث راشد السائقين والركاب من المترددين على المواقف بأهمية دورهم بالتعاون مع شركات الصيانة والجهات المعنية بالحفاظ على تلك الأعمال لما حققته من نقلة حضارية غير مسبوقة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك المشروعات.

كما حرص المحافظ على الاستماع لمقترحات المواطنين من السائقين والركاب والأهالى ووجه بسرعة بحثها لبيان إمكانية تطبيقها.