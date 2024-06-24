بالفيديو.. مدير مركز المسار للدراسات: إسرائيل مستمرة بارتكاب المجازر لتصبح الحياة في غزة مستحيلة

قال نهاد أبو غوش، مدير مركز المسار للدراسات، إنّ الواقع الميداني في قطاع غزة لم يتغير كثيرا منذ أسابيع إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية العشوائية بالقصف والقتل والتدمير في كافة مناطق قطاع غزة، بدون تحقيق أهدافها المعلنة والتي تتمثل في إستعادة الأسرى أو القضاء على المقاومة أو وقف التهديد.

وأضاف «أبو غوش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تغطية خاصة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز» تقديم الإعلامية ندى رضا، أنّ الجنرالات الإسرائيليون يقولون إن الجيش الإسرائيلي يتوحل إذ أن تسبب في الكثير من الخسائر الداخلية في الاقتصاد وتماسك المجتمع الإسرائيلي ووحدته إضافة إلى أثرها على مكانة إسرائيل الدولية في ضوء انتشار الجرائم اليومية.

وأشار مدير مركز المسار للدراسات، إلى أن إسرائيل مستمرة في ارتكاب المجازر لتصبح الحياة في غزة مستحيلة، مشيرا إلى أن بنيامين نتنياهو في بداية الحرب قال إنه سيحول مدينة الشرق غزة إلى مدينة للخراب والدمار.