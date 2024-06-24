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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق داخل وحدة الحاسب الآلي بـ طب أسيوط

جانب من الحريق
جانب من الحريق
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سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب داخل وحدة الحاسب الآلي بالدور الخامس بمبنى كلية الطب- جامعة أسيوط.

 وكانت جامعة أسيوط، أعلنت عن اندلاع حريق في مبنى كلية الطب بالدور الخامس، ووفقاً للتحريات الأولية رجحت حدوث الحريق؛ بسبب ماس كهربائي، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بوحدة الحاسب الآلي، والوسائل التعليمية.

وأكد البيان الصادر عن جامعة أسيوط، أنه لا توجد أي إصابات بشرية، مشيراً إلى أنه تم إرسال سيارات الإطفاء إلى‏ مكان الحادث، و تمت السيطرة عليه.

 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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