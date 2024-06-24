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الإثنين 24 يونيو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ارتفاع عدد ضحايا حريق مصنع البطاريات بكوريا الجنوبية إلى 20 شخصا

حريق مصنع بكوريا
حريق مصنع بكوريا الجنوبية
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ارتفع عدد ضحايا حريق اندلع، اليوم الاثنين، داخل مصنع لبطاريات الليثيوم في هواسونج، جنوب العاصمة الكوروية الجنوبية سول، إلى 20 شخصًا.

وقال رجال الإطفاء إنه جرى العثور على نحو 20 جثة في موقع الحريق، الذي اندلع في مصنع لبطاريات الليثيوم؛ بعد أن أسفر الحريق بالفعل عن مصرع عامل وإصابة 3 آخرين في وقت سابق من اليوم.

ويُعتقد أن الجثث هم من بين 23 شخصًا كانوا في عداد المفقودين بالحادث، وسط المخاوف من ارتفاع عدد القتلى.

ومن بين الـ23 شخصًا المفقودين في الحريق، يُعتقد أن 20 شخصًا منهم من الأجانب، من بينهم مواطنون صينيون.

حريق مصنع البطاريات كوريا الجنوبية