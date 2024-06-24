محافظ المنوفية يتابع أعمال تطهير ورفع المخلفات بالمحافظة

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقريرًا حول خطة تطهير ورفع المخلفات من الترع والمجاري المائية في المحافظة، مشددًا على أهمية تسريع الأداء وتكثيف الجهود للحفاظ على الصحة العامة.

وأكد المحافظ، المتابعة الدورية لهذه الخطط لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مطالبًا رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع هندسة الري والصرف لمتابعة تطهير الترع والمصارف وضمان تدفق المياه بشكل سلس للأراضي الزراعية، بالإضافة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري.

من جانبه، أوضح اللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، أنه وفقًا لتقرير إدارة المخلفات ووحدة الرصد البيئي، تم نقل ما يزيد عن 265 ألف طن من القمامة من المقلب العمومي ببركة السبع إلى المدفن الصحي بكفر داود خلال شهر مايو الماضي.

كما تم تطهير المجاري المائية في ترعة القاصد - بحر شبين وترعة بابل بقرية جنزور ببركة السبع، ورفع حوالي 50 طنًا من نواتج التطهير من جسر مصرف حلا الباب بقرية هورين.

وفي مدينة تلا، تم تطهير ورفع 320 طنًا من المخلفات من ترعة الزرقانية بقرية زرقان ومصرف طبلوها، بالإضافة إلى رفع تجمعات القمامة من شوارع المدينة. وفي الشهداء، تم تطهير المجاري المائية لترعة النعناعية بقرية جزيرة الحجر وترعة منية الواط سيدي صالح - العراقية وترعة السمسمية بقرية كفر الشبع، بالإضافة إلى رفع نواتج التبطين من جسر ترعة منية الواط سيدي صالح حتى محطة المياه بزاوية الناعورة.

وأكد المحافظ، ضرورة إبلاغ رؤساء الوحدات المحلية بالسلبيات التي تم رصدها في التقرير والتنسيق مع هندسة الري والصرف لتلافيها والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.