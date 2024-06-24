نصائح لتخفيف آثار موجة الحر الشديدة

تشهد البلاد موجة حر شديدة وتسبب تلك الموجة مشاكل صحية لبعض الناس وعدم قدرة البعض الاخر على التعامل بشكل طبيعي وممارسة المهام اليومية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الشديدة وهناك عدة خطوات ونصائح يمكن اتباعها لمواجهة تلك الموجة الحارة وتحسين الوضع من اجل ممارسة الحياة بشكل طبيعي وتبرز "البوابة نيوز" عدة نصائح لمواجهة موجات الحر.

-نصائح لتخفيف اثار موجة الحر الشديدة:

تناول الكثير من الماء البارد على مدار اليوم.

ترطيب الجسم عن طريق الاستحمام على الاقل مرتين يوميا.

تناول عصائر طبيعية بكثرة على مدار اليوم.

عدم التعرض المباشر لاشعة الشمس.

التقليل من تناول الكافيين والمشروبات المدرة للبول.

تجنب تناول الموالح والاطعمة التي تسبب العطش.

استخدام وسائد مصنوعة من الريش، حيث تمتص الحرارة.

تجنب تناول اللحوم الغنية بالبروتينات لأنها صعبة الهضم وتعمل على رفع درجة حرارة الجسم واستبدلوها بوجبات بكميات قليلة.

الابتعاد عن ممارسة الرياضات الثقيلة والعنيفة وبالأخص في ساعات الذروة.





-نصائح لترطيب المنزل:

تهوية المنازل حوالي الساعة السادسة صباحًا باعتبارها الفترة الأقل حرارة خلال النهار، من ثم إغلاق الستائر والشبابك المواجهة لأشعة الشمس.

وضع مكعبات من الثلج على مناطق متفرقة في المنزل امام مراوح لتبريد الهواء

استخدام مكعبات الثلج للجسم في بعض الاماكن مثل الرسغ، والرقبة، والكاحل، وخلف الركبة لتقليل الشعور بالحرارة المرتفعة.

وضع قطعة من القماش المبلول على أحد الشبابيك المفتوحة، وبذلك تشعرون بهواء بارد يدخل الغرفة.

القيام خلال موجات الحر بإطفاء الإنارة في المنزل وستشعرون ببرودة أكثر.