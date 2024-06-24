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الإثنين 24 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إنشاء حملة ميكانيكية جديدة بدسوق بتكلفة 5,4 مليون جنيه

تهدف إلى صيانة السيارات والمعدات

رئيس مدينة دسوق يتفقد
رئيس مدينة دسوق يتفقد المبني
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تلقي، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تقريرًا من جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق ، عن تنفيذ 50% من أعمال إنشاء الحملة الميكانيكية المركزية الجديدة، بمقر حى شمال، بمدينة دسوق، بمساحة 2500 م، وبتكلفة 5.4 مليون جنيه، بإجمالى 18 باكية، وذلك ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى 2024-2023.

أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية إنشاء الحملة الميكانيكية الجديدة فى مدينة دسوق، والتى تهدف إلى تقديم خطة تشغيل وخدمات صيانة السيارات والمعدات، موجهًا بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاز المشروع فى أسرع وقت، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز محاور التنمية فى المحافظة.

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