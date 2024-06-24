اليونان: تهديدات حزب الله ضد قبرص غير مقبولة

قال جورج جيرابيتريتيس، وزير الخارجية اليوناني، اليوم الاثنين، إن تهديدات جماعة حزب الله اللبنانية ضد قبرص غير مقبولة، مؤكدًا وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الدول الأعضاء ضد كل هذه التهديدات، وفقاً لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وأضاف جيرابيتريتيس للصحفيين لدى وصوله بروكسل لحضور الاجتماع الشهري لوزراء خارجية التكتل: "من غير المقبول على الإطلاق توجيه تهديدات ضد دولة ذات سيادة في الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "نقف إلى جانب قبرص وسنكون جميعًا معًا في مواجهة جميع أنواع التهديدات العالمية القادمة من المنظمات الإرهابية".