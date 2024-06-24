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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

اليونان: تهديدات حزب الله ضد قبرص غير مقبولة

علم اليونان
علم اليونان
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قال جورج جيرابيتريتيس، وزير الخارجية اليوناني، اليوم الاثنين، إن تهديدات جماعة حزب الله اللبنانية ضد قبرص غير مقبولة، مؤكدًا وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الدول الأعضاء ضد كل هذه التهديدات، وفقاً لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وأضاف جيرابيتريتيس للصحفيين لدى وصوله بروكسل لحضور الاجتماع الشهري لوزراء خارجية التكتل: "من غير المقبول على الإطلاق توجيه تهديدات ضد دولة ذات سيادة في الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "نقف إلى جانب قبرص وسنكون جميعًا معًا في مواجهة جميع أنواع التهديدات العالمية القادمة من المنظمات الإرهابية".

اليونان حزب الله قبرص