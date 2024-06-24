حملة توعية صحية في مدينة نخل بوسط سيناء، حول أهمية التطعيمات

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في شمال سيناء، اليوم الإثنين، تنفيذ حملة توعية صحية في مدينة نخل بمنطقة وسط سيناء، حول أهمية التطعيمات الروتينية والمبادرات الرئاسية التي تنفذها المديرية.

وكشفت المديرية في بيان، أنه تم تنفيذ حملة في وحدة نخل الصحية، حيث قام محمد نصر أبو الغيط، مراقب أول الثقافة الصحية ومسؤول التربية السكانية بإدارة نخل الصحية، ومحمود رمضان صالح، مراقب أول الترصد بالإدارة، بعرض أهمية التطعيمات في الوقاية من الأمراض المعدية، أمام جمع من الأهالي، والتأكيد على دور التطعيمات في حماية الأطفال والمجتمع من الأمراض المعدية.

وأضافت المديرية، أنه تم التعريف بجدول التطعيمات وشرح مفصل لعدد الجرعات اللازمة لكل مرض والفاصل الزمني بين الجرعات لضمان الحماية الفعالة والتوعية بمتابعة الأطفال غير المقيدين، وأهمية استدعاء الأطفال الذين لم يتم تسجيلهم لتلقي التطعيمات اللازمة، وضرورة التطعيم ضد مرض «التهاب الكبد الفيروسي B»، أهمية تلقي التطعيم خلال الـ 24 ساعة الأولى من الولادة.

واشارت المديرية إلي تطعيم السيدات الحوامل بطعم «توكسيد التيتانوس» للحماية من «التيتانوس» للأم والطفل، والتعريف بأهمية تنظيم الأسرة والفوائد للأم، الطفل، الأسرة، والمجتمع، مع التأكيد على دور الرجل في الارتقاء بخدمات الصحة الإنجابية.

وتابعت المديرية أنه تم تنفيذ فقرات توعية بالمبادرات الرئاسية، وتعريف بالمبادرات التي تهدف إلى تقديم خدمات الصحة العامة لجميع الفئات المستهدفة بالمجان و التنويه عن المبادرات الرئاسية مثل: «مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وحملة قلبك أمانة للاكتشاف المبكر لأمراض القلب، مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية»

واشارت المديرية الى تطعيم السيدات الحوامل بطعم «توكسيد التيتانوس» للحماية من «التيتانوس» للأم والطفل، والتعريف بأهمية تنظيم الأسرة والفوائد للأم، الطفل، الأسرة، والمجتمع، مع التأكيد على دور الرجل في الارتقاء بخدمات الصحة الإنجابية.

وقالت المديرية إنه تم تنفيذ فقرات توعية بالمبادرات الرئاسية، وتعريف بالمبادرات التي تهدف إلى تقديم خدمات الصحة العامة لجميع الفئات المستهدفة بالمجان و التنويه عن المبادرات الرئاسية مثل: «مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وحملة قلبك أمانة للاكتشاف المبكر لأمراض القلب، مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطاني.