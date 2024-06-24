سفير مصر في لبنان: تفقدنا مطار بيروت الدولي ونحث الجميع على تهدئة التوترات

قال السفير علاء موسي سفير ‎مصر في ‎لبنان: "تفقدنا مطار بيروت الدولي لإرسال رسالة دعم إلى لبنان ونحث الجميع على تهدئة التوترات".

وأضاف “موسي” فى تصريحات صحفية جولة لسفراء معتمدين في ‎لبنان بمطار ‎بيروت ردا على تقرير صحيفة تلجراف البريطانية الذى زعم تخزين أسلحة تابعة لحزب الله في مطار بيروت، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، أن صحيفة تلجراف البريطانية تتحمل مسؤولية ما أوردته في تقريرها بشأن مطار بيروت الدولي.

وأكد سفير مصر فى بيروت "نحتاج في الفترة المقبلة إلى التهدئة وخلق مناخ إيجابي لحل أزمات المنطقة".