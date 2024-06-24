قرار عاجل من الاحتلال بشأن الصحفية رشا حرز الله

مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في "سالم" للمرة الثالثة، اليوم الإثنين، اعتقال الزميلة الصحفية في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) رشا حرز الله، حتى 11 أغسطس المقبل.

وذكر نادي الأسير، أن جلسة جديدة عُقدت اليوم الإثنين، للزميلة حرز الله في محكمة الاحتلال في "سالم"، جرى خلالها تمديد اعتقالها حتى تاريخ 11-8-2024.

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد محاميد، إن المحكمة قررت التمديد حتى 11 أغسطس بدعوى الانتهاء من "الإجراءات القضائية".

يشار إلى أن جلسة محكمة عقدت للزميلة رشا في العاشر منيونيو الجاري، والتي قررت بدورها تمديد اعتقالها لأسبوعين.

وكانت مخابرات الاحتلال قد استدعت الزميلة حرز الله في الثاني من شهر حزيران الجاري، للتحقيق في معتقل "حوارة" على ما يدعيه بالتحريض، وجرى تمديد اعتقالها في حينه لمدة 72 ساعة، ومن ثم لخمسة أيام، وقد نُقلت إلى سجن "الدامون" حيث تقبع أغلبية الأسيرات.



يذكر أنّ الصحفيّة حرز الله هي من بين نحو (80) صحفيا وصحفية، تعرضوا للاعتقال منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي، حيث أبقى الاحتلال على اعتقال (49) منهم، من بينهم ست صحفيات.

يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال ومنذ بدء حربها على غزة، صعّدت من سياسة اعتقال الصحفيين، وتحديدًا عبر الاعتقال الإداريّ تحت ذريعة وجود (ملف سرّي) والذي طال الآلاف من الفلسطينيين، لفرض مزيد من السّيطرة والرّقابة على العمل الصحفيّ، وفي محاولة مستمرة لسلب الصحفيين حقّهم في حرّيّة الرأي والتّعبير وممارسة مهنتهم.