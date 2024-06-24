وزير الزراعة: إنتاج التقاوى قضية أمن قومي

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية التوسع في انتاج التقاوي المعتمدة التي تنتجها الجهات التابعة للوزارة ومراكزها البحثية أو شركات القطاع، للمساهمة في زيادة الانتاجية في ظل محدودية الموارد الطبيعية.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة تقاوي المحاصيل الزراعية، بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة والدكتور احمد عضام رئيس لجنة التقاوى وعدد من قيادات الوزارة والقطاع الخاص.

واشار "القصير" الى ان إنتاج التقاوى قضية أمن قومي لأنها مرتبطة بالأمن الغذائي مؤكدا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقديم كل أوجه الدعم للبرامج البحثية لانتاج التقاوي محليا واستنباط الأصناف الجديدة عالية الجودة والإنتاجية خاصة في مجال تقاوى الخضر لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج واستنزاف العملة الأجنبية.

"القصير" تحدث أيضا عن أهمية نشر ثقافة التقاوي المعتمدة على نطاق واسع لدى المزارعين، وأهميتها، والصفات التي تتمتع بها، سواء الانتاجية العالية، او مقاومتها للامراض، وملائمتها للتغيرات المناخية المختلفة.

مشيرا إلى ان البحوث التطبيقية هي الحل السحري لكافة المشاكل التي تواجه تحقيق التنمية الزراعية، وهو الأمر الذي يقع على عاتق وزارة الزراعة ومراكزها البحثية والخبراء والباحثين بها، لمواكبة التكنولوجيات الزراعية الحديثة.

وقال وزير الزراعة ان الدولة في إطار سعيها لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين تعمل على عدة محاور منها التوسع الأفقي باستصلاح الأراضي والتوسع الرأسي من خلال زيادة إنتاجية الفدان وتعتبر التقاوى الجيدة أهم محور الزيادة الرأسية،

كما تناول القصير أهمية التوسع في انتاج تقاوي التصنيع والتي تحقق قيمة مضافة للناتج القومي مشيرا إلى اهتمام الدولة بالتصنيع الزراعي.

ووجه الوزير بضرورة حصر كافة المشاتل على مستوى الجمهورية، والمرور الدائم عليها، والتأكد من جودة المنتجات التي يتم طرحها للمزارعين، لافتا الى ان الدور الاصيل لوزارة الزراعة يتمثل في حماية المزارع وتقديم كافة سبل الدعم له.

وخلال الاجتماع اطلع وزير الزراعة على تقرير شامل عن انتاج التقاوي في مصر خلال الفترة الأخيرة والذي أشار الى جهود التوسع في انتاج التقاوى المعتمدة سواء من انتاج الوزارة أو القطاع الخاص

وفي نهاية الاجتماع وجه وزير الزراعة

بضرورة تسهيل إجراءات تسجيل التقاوى مع التوسع في التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص في مجال انتاج التقاوى

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