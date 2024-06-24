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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مستشفى شرم الشيخ الدولي تحقق أعلى عوائد النقد الأجنبي من السياحة العلاجية

مستشفى شرم الشيخ
مستشفى شرم الشيخ الدولي تحقق أعلى عوائد النقد الأجنبي من ا
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كشف برنامج هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية في مصر تحت عنوان  نرعاك في مصر أن  مستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء يحقق أعلى عوائد النقد الأجنبي من السياحة العلاجية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي 2024/2023 تليه مستشفيات الأقصر ثم أسوان وخطة لتنشيط السياحة العلاجية بمدن إقليم القناة

وفي ضوء تلك النجاحات وجه الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحي بإنشاء وحدتين متكاملتين لطب الأسنان في مستشفيي شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء والكرنك الدولي بالأقصر وإنشاء غرفة عمليات متكاملة للرمد في مستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء لزيادة وتنشيط خدمات السياحة العلاجية

وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية اننا  استقبلنا أكثر من 7000 مريض من السائحين العرب والأجانب والأفارقة لتلقي العلاج في مستشفياتنا المتطورة والمعتمدة دوليًا بالمحافظات بنسبة زيادة تجاوزت 70% خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي عن النصف الثاني من العام المالي السابق من خلال برنامج "نرعاك في مصر" لترويج السياحة العلاجية

وقد أنعكس تحسن مؤشرات السياحة العلاجية في جنوب سيناء والأقصر وأسوان أثر إيجابًا على المؤشرات المالية للهيئة من النقد الأجنبي بنسبة تجاوزت 100% في النصف الثاني من العام المالي الحالي وزيادة عدد الوافدين للحصول على العلاج في منشآتنا الصحية ويؤكد: نتطلع لأن نكون أحد موارد الدولة للنقد الأجنبي

وقال رئيس هيئة الرعاية الصحية: منشآتنا الصحية تتمتع ببنية تحتية ومعلوماتية متطورة وتجهيزات فندقية عالية المستوى وكفاءات طبية وتقنيات حديثة توفر خدمات ورعاية صحية متكاملة للمرضى الدوليين بأسعار تنافسية تضاهي المراكز الطبية العالمية

واضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية: أصبح لدينا أدلة عمل للتعلم ونقل الخبرات وقاعدة بيانات وشبكة من الاتصالات والعلاقات كجزء أساسي من استراتيجيتنا للتسويق والجذب وفتح أسواق جديدة في مجال السياحة العلاجية والاستدامة

وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية: أصبح لدينا 8 صفحات تعريفية للمستشفيات حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعي ونستهدف إطلاق منصة إلكترونية متكاملة لبرنامج (نرعاك في مصر) مع باقات ترويجية وبوابات بلغات أجنبية متعددة وتطبيق إلكتروني عبر الهواتف المحمولة للبيع الإلكتروني للخدمات ومزيد من الترويج للسياحة العلاجية

واوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية: اننا نواصل تنمية السياحة العلاجية من خلال استمرار تشكيل شراكات مع شركات التأمين الطبي ووكلاء الوساطة الطبية ومشاركتنا في المؤتمرات العلمية واستضافة الخبراء من جميع أنحاء العالم والبث الحي للعمليات الجراحية الدقيقة والترويج للخدمات الطبية

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية: اننا  نطمح أن تصبح منشآتنا الصحية الوجهة الأولى للمرضى القادمين من جميع الدول العربية والأفريقية والعالم للحصول على العلاج وتحقيق أفضل عوائد ممكنة من السياحة العلاجية تعظم موارد ومدخلات الهيئة بعوائد الاستثمار وأموالها وتعود بالنفع على المواطنين وتحقيق أهداف مصر 2030

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