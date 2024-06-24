رئيس تايوان: الصين ليس لها الحق في معاقبة شعبنا بسبب آرائه

قال الرئيس التايواني لاي تشينج-تي، اليوم الاثنين، إن الصين ليس لها الحق في معاقبة الشعب التايواني بسبب آرائه، بعد أن حذرت بكين من أن المؤيدين المتشددين لاستقلال الجزيرة قد يواجهون عقوبة الإعدام.

وأضاف: "لا يحق للصين معاقبة شعب تايوان لمجرد ما يدافع عنه، وليس للصين الحق في متابعة محاكمة الشعب التايواني عبر الحدود".

وحذر "لاي" من أن العلاقات مع الصين ستصبح متباعدة تدريجيًا، إذا لم تعترف بكين بوجود تايوان، وتجري تبادلات وحوارات مع حكومة تايوان الشرعية والمنتخبة ديمقراطيًا، وفقًا لصحيفة هونج كونج فري برس.

وأوضح رئيس تايوان، أن هذه هي الطريقة الصحيحة لتعزيز رفاهية الناس على جانبي مضيق تايوان