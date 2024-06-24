صعود الدولار في السوق المصرفية يدعم الذهب ليقترب من 3170 جنيها

ارتفع سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم الاثنين مع بداية التداولات، وذلك بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بعد انتهاء عطلة الأسواق، هذا بالإضافة إلى الدعم الذي حصل عليه الذهب المحلي من تعافي سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم.

افتتح سعر الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3150 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3165 جنيه للجرام.

أما عن جلسة أمس فقد شهدت تراجع طفيف بمقدار 5 جنيهات لتغلق عند المستوى 3145 جنيه للجرام وكانت قد افتتحت جلسة الأمس عند 3150 جنيه للجرام.

تحرك الذهب الإيجابي منذ بداية الأسبوع جاء بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية بعد انتهاء عطلة الأسواق، حيث وصل متوسط سعر الدولار في البنوك حالياً إلى المستوى 48.58 دولار لكل جنيه.

من جهة أخرى يبقى الطلب على الذهب المحلي ضعيف ما يدفع التجار إلى تصدير الذهب لتعويض ضعف الطلب المحلي، وبشكل عام يقدر إنتاج مصر من الذهب 15.8 طن سنوياً ويكون معظم الإنتاج من منجم السكري في الصحراء الشرقية، بالإضافة إلى انضمام منجمي حمش وايقات.

تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2023 لتصل إلى 9.841 مليار دولار مقارنة مع عام 2022 عندما كانت بقيمة 11.4 مليار دولار، ولكن على الرغم من هذا التراجع خلال العام الماضي بنسبة 13.6%، من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات خلال العام الجاري 2024 بدعم من صفقة رأس الحكمة وبرنامج بيع الأصول الذي تقوم به الحكومة المصرية.

من جهة أخرى قدم البنك الدولي تمويل جديد لمصر بقيمة 700 مليون دولار للمساعدة في مشاركة القطاع الخاص، ويأتي هذا التمويل ضمن حزمة قدرها 6 مليارات دولار أعلن عنها البنك الدولي في مارس الماضي.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع وذلك قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع، بالإضافة إلى حديث أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي مما يبقي الأسواق في حالة ترقب لمستجدات توقعات الفائدة الأمريكية.

ارتفع سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم حيث وجد الدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية بعد انتهاء عطلة الأسواق، هذا بالإضافة إلى تعافي أسعار الذهب العالمي خلال جلسة اليوم.

بعد أن تراجع سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي ليلامس خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل حول المستوى 2315 دولار للأونصة، ارتد السعر لأعلى مع بداية جلسة هذا الأسبوع ليصل إلى المستوى 2330 دولار للأونصة، والذي يحاول السعر اختراقه الآن، ولكن تسيطر الحيادية على أداء الذهب وهو ما يظهر على مؤشر الزخم على المستويات الزمنية المختلفة، وبالتالي يفتقد الذهب العالمي الزخم القوي للعودة إلى الصعود.

السعر المحلي:

يحاول سعر الذهب المحلي عيار 21 حالياً اختراق منطقة المقاومة 3150 – 3170 جنيه للجرام، ونجاح السعر في تجميع زخم صاعد كافي لاختراق هذه المنطقة سيدفع الذهب إلى مستويات 3250 جنيه للجرام.