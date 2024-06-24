اجتماع لمتابعة مشروعات الصرف الزراعي المُغطى وصيانة المساقى والمجاري المائية ببني سويف

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعاً بحضور اللجنة المُشكلة لمتابعة الإجراءات الخاصة بتحصيل مستحقات الدولة عن مشروعات تطوير الصرف المغطى للأراضي الزراعية بنطاق المحافظة يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف .

حضر الاجتماع هبة طه مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة، وباقي أعضاء اللجنة من مسؤولي: الزراعة، الري ، الهيئة العامة المصرية لمشروعات الصرف، هيئة المساحة ، الضرائب العقارية ، إدارة الصرف ببني سويف

ناقش السكرتير العام ما قامت به اللجنة خلال الفترة الأخيرة، ومتابعة مستجدات وسير العمل في مشروعات تطوير الصرف الزراعي المغطى ، واستعراض الإجراءات والخطوات اللازمة لزيادة التحصيل عن تلك المشروعات، مع التأكيد على تضافر الجهود والتنسيق لتذليل أية معوقات في هذا الجانب وذلك بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة من الري والزراعة والصرف .