ما هو التسمم الشمسي ولماذا يعد خطيرا؟

التسمم الشمسي هو عبارة عن حروق حادة من الشمس والتهابات شديدة في الوجه والجلد تعرف أيضا باسم التهاب الجلد الضوئي وهو أحد أكثر أنواع حساسية الشمس شيوعًا فهو ليس تسمما فعليا ولكن يظهر طفح جلدي أحمر اللون ومثير للحكة وتورم شديد في الوجه أو الجلد ويحتاج المصاب العلاج اللازم مع طبيب، ويعرف التسمم الشمسي بأنه حالة خطيرة، نتيجة الأعراض الحادة مثل الجفاف والصدمة، وهناك درجات من التسمم الشمسي وفقا لموقع healthline.



-الحاد:

تكون أعراضه طفيفة ومؤقتة، وعادة ما تتلاشى تلقائيًّا دون الحاجة لتلقي أي علاج.

-المزمن:

تكون أعراضه حادة وقد يكون من الصعب علاجه في المنزل، لذا يفضل تلقي رعاية طبية خاصة لعلاجه.



-أسباب التسمم الشمسي:

التعرض لأشعة الشمس لساعات طويلة.

التعرض المباشر لاشعة الشمس في ارتفاع درجات الحرارة.

عدم استخدام واقي الشمس.

جفاف الجسم وعدم تناول الماء والسوائل.

استعمال أنواع معينة من الأدوية أو المكملات الصحية.

امتلاك بشرة فاتحة اللون.

العيش في مناطق جبلية، أو مناطق قريبة من خط الاستواء.

قضاء الوقت على شاطئ البحر بشكل متكرر، فأشعة الشمس على الشاطئ قد تكون أكثر حدة من أي منطقة أخرى بسبب انعكاسها عن الرمل وسطح الماء.

الإصابة بمشكلات جلدية مثل الأكزيما.



-أعراض التسمم الشمسي:

تورم شديد في الجلد.

طفح جلدي باللون الاحمر.

حكة جلدية والم شديد.

تصبغات جلدية في بعض الحالات.

الدوار، ومشاكل التنفس.

القشعريرة، والحمى، والإغماء، والجفاف.

اضطرابات المعدة، والصداع.



-التشخيص والعلاج:

الفحص الطبي للمنطقة المصابة وتقييم مدى حدة حرق الشمس.

استخدام ادوية يصفها الطبيب موضوعية وعن طريق الفم.

إجراءات منزلية يصفها الطبيب.



-طرق وقاية من تسمم الشمس:

عدم التعرض المباشر لاشعة الشمس.

الابتعاد عن الشمس كل عدة دقائق لمدة دقائق في الظل وترطيب الجسم والرأس بالماء.

شرب كميات وفيرة وكافية من الماء.

ارتداء ملابس تغطي كامل الجسم عند الخروج نهارًا.

ارتداء ملابس قطنية.

وضع واقي شمس على الجلد الدي يتعرض للشمس.