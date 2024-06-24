السعودية والصين تبحثان العلاقات الثقافية والاقتصادية في لقاء ببكين

عقدت مؤسسة الملك عبدالعزيز للأبحاث والمحفوظات لقاء في بكين لبحث العلاقات الثقافية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والصين.



وذكر "تلفزيون بريكس" اليوم /الاثنين/ أن اللقاء تناول مجموعة من القضايا أبرزها الآثار الثقافية والاقتصادية للتجارة البحرية بين البلدين والاهتمام الذي توليه المكتبات الصينية للمخطوطات العربية بالإضافة إلى الحفاظ على التراث العربي في الصين.



وقد بذلت الدولتان جهودا لزيادة حجم التجارة الدولية من خلال إقامة مشروعات مشتركة في مجال بناء الموانئ والسكك الحديدية والمناطق الصناعية.

