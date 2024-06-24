ads
الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية والصين تبحثان العلاقات الثقافية والاقتصادية في لقاء ببكين

السعودية والصين
السعودية والصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقدت مؤسسة الملك عبدالعزيز للأبحاث والمحفوظات لقاء في بكين لبحث العلاقات الثقافية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والصين.


وذكر "تلفزيون بريكس" اليوم /الاثنين/ أن اللقاء تناول مجموعة من القضايا أبرزها الآثار الثقافية والاقتصادية للتجارة البحرية بين البلدين والاهتمام الذي توليه المكتبات الصينية للمخطوطات العربية بالإضافة إلى الحفاظ على التراث العربي في الصين.


وقد بذلت الدولتان جهودا لزيادة حجم التجارة الدولية من خلال إقامة مشروعات مشتركة في مجال بناء الموانئ والسكك الحديدية والمناطق الصناعية.
 

مؤسسة الملك عبدالعزيز للأبحاث والمحفوظات العلاقات الثقافية المملكة العربية السعودية والصين