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الإثنين 24 يونيو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع 150 طن مخلفات خلال 24 ساعة بمدينة الواسطى ببني سويف

محلية الواسطى تزيل
محلية الواسطى تزيل حالة تعد
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نفذ مجلس مدينة الواسطى ببني سويف، أمس، عددا من حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بدائرة المركز، أسفرت عن إزالة عدد من حالات التعدي في المهد بزمام قرية صفط الغربية التابعة لقرية ميدوم.

واستجابة لشكوى بعض المواطنين بقرية معصرة أبوصير من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، قامت الوحدة المحلية بالتنسيق مع فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتحديد موقع تسرب المياه وإجراء اللازم لسحب المياه وإصلاح أي كسور في المواسير على الفور، وإزلة أسباب الشكوى.

فيما تم متابعة قيام الوحدة بتكثيف الجهود في ملف النظافة تم رفع أكثر من 120طن مخلفات وتوريدها لمصنع تدوير القمامة بكوم أبو راضي ، وذلك بمشاركة فرق مجمعة من عمال النظافة ومعدات الحركة الميكانيكية من سيارات نصف نقل ولوادر

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إزالة التعديات على أملاك الدولة ارتفاع منسوب المياة الجوفية التعديات على أملاك الدولة تحسين مستوى الخدمات سمسطا بني سويف