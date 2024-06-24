ضبط سيارة محملة بأسمدة مدعمة محظور تداولها بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة مكبرة من إدارة تموين مركز الفيوم الثاني، على المنافذ الداخلية والخارجية للمحافظة لضبط أي عمليات تهريب من السلع الغذائية والاستهلاكية والأسمدة المخصصة لوزارة الزراعة.

وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر الاتية: ضبط سيارة ربع نقل محمله بعدد ٤٠ شيكارة كيماوي مدعم يوريا زنه الواحدة ٥٠كجم بإجمالي ٢ اثنان طن كيماوي وذلك قبل بيعها في السوق السوداء بغرض الاتجار فيها والتربح منها والاستيلاء على أموال الدعم والمال العام، بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعة الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار.

وجاء ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.