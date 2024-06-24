الإيسيسكو تطلق مسابقة "مذيع الايسيسكو الصغير" للأطفال الناطقين بغير العربية

أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) مسابقة "مذيع الإيسيسكو الصغير"، في إطار العناية التي توليها المنظمة للأجيال الجديدة وشباب المستقبل، وهي مسابقة موجهة للأطفال الناطقين بغير العربية لتشجيعهم على ممارسة اللغة العربية وإتقانها والصدح بها على المنابر الدولية، وتعزيز الثقة بالنفس وتنمية مهارات الاتصال لدى الأطفال وقدراتهم اللغوية والتعبيرية.

وتهدف المسابقة - التي يشرف على تنظيمها مركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها - إلى تعزيز التفاهم الثقافي وتبادل الخبرات بين الثقافات المختلفة، وتشجيع الأطفال على التعبير عن الأفكار والآراء بطرق مبتكرة ومتنوعة، والمساهمة ببناء جيل قادر على التأثير الإيجابي في مجتمعه وإيجاد عالم أفضل من خلال قوة الكلمة وجاذبيتها.

وأفاد بيان للإيسيسكو، اليوم الاثنين، بأن عملية الترشح للمشاركة في المسابقة تبدأ من اليوم وتستمر إلى نهاية شهر أكتوبر المقبل، في مجال تقديم الأخبار الوطنية أو الرياضية، أو تقديم النشرة الجوية، أو التقارير الإخبارية.

وأضاف البيان أن شروط الترشح تتطلب أن يحمل المشارك جواز سفر غير عربي، وأن تكون المشاركة باللغة العربية الفصحى، وأن لا يتجاوز عمر الطفل المشارك 12 سنة، وأن يتم تقديم طلب الترشح من خلال إدارة المدرسة التي ينتمي إليها الطفل، فضلا عن تسجيل فديو لا يتجاوز 3 دقائق، وإرساله إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمسابقة، وملء استمارة الترشح، وإرسال نسخة من جواز سفر المشارك وولي أمره، وإرسال جميع المشاركات على البريد الإلكتروني: daaiac@icesco.org

وأشار البيان إلى أنه عقب إغلاق باب الترشح، ستتولى لجنة متخصصة تحكيم المشاركات واختيار الفائزين الثلاثة، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على أربعة آلاف دولار أمريكي، والفائز بالمركز الثاني على ألفي دولار، والفائز بالمركز الثالث على ألف دولار، بالإضافة إلى منحهم شهادات تقديرية، وسوف يتم الإعلان عن أسماء الفائزين من خلال موقع الإيسيسكو الإلكتروني وعبر رسائل رسمية إلى الجهات المعنية، كما سيتم توزيع الجوائز خلال حفل يعلن عنه لاحقا.