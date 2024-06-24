حملات أمنية مكبرة تستهدف تجار المخدرات في المحافظات

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط - الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها 8,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين بحوزة 3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".

تنفيذ 609 حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم

7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين وكذا ضبط بندقية خرطوش – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 5 متهمين "لـهم معلومات جنائية".

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط قضيتين إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها كمية لمخدر الحشيش..بحوزة (متهمين).

ضبط (قضيتين) أسلحة بيضاء..ضُبط خلالهما (2 قطعة سلاح أبيض).. بحوزة (متهمين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

