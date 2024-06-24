جهود محلية بني سويف في ملفات النظافة والتصالح على مخالفات البناء وتحسين مستوى الخدمات

رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف برئاسة هاني الجويلي،اليوم القمامة والمخلفات من عدة مناطق وشوارع منها شارع صلاح سالم وطريق السادات وكورنيش النيل وحي الأزهري والطريق الدائري والمدخل القبلي وطريق السحارة وشارع بورسعيد وشارع عبد السلام عارف وشارع أحمد عرابي وشارع 17 بني سويف الجديدة، كما قامت إدارة الحدائق بقص وتهذيب أفرع الأشجار بمناطق متفرقة من المدينة .

وتضمنت أعمال النظافة بالوحدات القروية رفع مخلفات طريق مصرف المحيط بايشنا، وطريق بني سويف/ ببا الزراعي من قرية تزمنت حتى قرية طنسا، بجانب تمهيد الطرق الترابية وجمع المخلفات المنزلية بقرى بياض العرب وبليفيا وباروط وشريف باشا وإبشنا وتزمنت الشرقية وإهناسيا الخضراء، كما تم متابعة شد أسلاك وموصلات الأعمدة الكهربائية وصيانة كشافات الكهرباء بقريه إبشنا .

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تواصل الوحدات المحلية بالمدن والمجالس القروية جهودها الميدانية بكافة الشوارع الرئيسية والفروع ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.

في حين تم إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف على مساحة من الأرض الزراعية فى قرية الدوالطة ببلفيا، فضلًا عن إيقاف أعمال حفر بشارع أحمد عرابي بدون ترخيص وكذا إيقاف أعمال بناء مخالفة بشارع علي شافعي ميدان مولد النبي والتحفظ علي خلاطه بمخزن المضبوطات.

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