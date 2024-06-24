استقدام مولد ديزل لتشغيل محطة مياه بردين خلال فترات تخفيف الأحمال

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى باستقدام مولد ديزل ذو قدرة عالية لتشغيل المحطة خلال فترات تخفيف أحمال الكهرباء لضمان عدم انقطاع المياه ووصولها بشكل جيد لمنازل أهالي قرية بردين التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق.

وأوضح شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق أن رئاسة المركز قامت بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف بإستقدام مولد الديزل وربطه على المحطة لتشغيلها خلال فترات تخفيف الأحمال لضمان عدم انقطاع مياه الشرب عن المواطنين.

وكان محافظ الشرقية قد قام صباح اليوم بتفقد محطة مياه بردين لمتابعة سير انتظام العمل بالمحطة والوقوف على أسباب انقطاع وضعف وصول مياه الشرب لمنازل الأهالي وذلك بعد شكوى أهالي قرية بردين.

واصدر المحافظ تعليماته لرئيس المركز بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى باستقدام مولد ديزل ذو قدرة عالية لتشغيل المحطة خلال الفترات تخفيف أحمال الكهرباء وكذلك البدء في أعمال الصيانة العاجلة لبئر مياه معطل داخل المحطة لاستخدامه وقت الذروة لتوفير المياه بشكل دائم وتقديم كوب مياة نظيف للمواطنين.