تل أبيب تبلغ واشنطن: سنستخدم أسلحة غير مسبوقة في حال اندلاع حرب شاملة مع حزب الله

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تل أبيب أبلغت واشنطن بأن إسرائيل ستستخدم أسلحة غير مسبوقة في حال اندلاع حرب شاملة مع حزب الله، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

ونقلت قناة “12” العبرية عن مصادر مطلعة لم تسمها إن إسرائيل بعثت رسالة إلى البيت الأبيض قالت فيها إنها ستستخدم أسلحة لم تستخدمها من قبل مطلقا للتعامل مع حرب محتملة مع حزب الله في لبنان، لحسمها سريعا وعدم الانجرار إلى حرب طويلة”.

ولم تحدد القناة الجهة الإسرائيلية التي أرسلت الرسالة أو توقيت إرسالها وكذلك طبيعة الرد الأمريكي عليها.

وهددت إسرائيل في رسالتها، وفق القناة، بأنه إذا لم يرتدع “حزب الله” قريبا، فلن يكون أمام تل أبيب خيار سوى التحرك العسكري في لبنان.