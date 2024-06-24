خلال 24 ساعة.. رادارات المرور ترصد 20 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة على الطرق

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (45861) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1801) مخالفة السير بدون تراخيص.

(21) دراجة نارية مخالفة.

(19441) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(3) مخالفات موقف عشوائى.

(2279) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(10) مخالفات لشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.