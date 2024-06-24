ads
الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. رادارات المرور ترصد 20 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة على الطرق

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (45861) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:
(1801) مخالفة السير بدون تراخيص.
(21) دراجة نارية مخالفة.
(19441) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(3) مخالفات موقف عشوائى.
(2279) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
(10) مخالفات لشروط التراخيص.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق. 

الإدارة العامة للمرور مخالفة تجاوز السرعة المقررة الحركة المرورية الطرق وزارة الداخلية