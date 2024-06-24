بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. عمرو يوسف لـ كندة علوش: "تستاهلي كل حب الدنيا يا أجمل قلب في الدنيا"

حرص الفنان عمرو يوسف على دعم زوجته الفنانة كندة علوش، بعد إعلانها إصابتها بسرطان الثدي، خلال استضافتها ببرنامج "حلقات خاصة" مع الإعلامية منى الشاذلي.

عمرو يوسف يدعم كندة علوش بعد إعلانها إصابتها بسرطان الثدي

ونشر عمرو يوسف صورة له مع زوجته كندة علوش عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلًا: "الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله على كل شيء، ظروف صعبة مرينا بيها على مدار سنتين لكن انتي كنتي مؤمنة ومسلمة أمرك لله".

وتابع: "ظهورك وكلامك قوى ناس كتير هتبدأ رحلتها وكانت خايفة لكن انتي في عز تعبك اديتيهم قوة، ربنا يخليكي ليا ولأولادك ولحبايبك في الدنيا كلها اللي ما بطلوش دعاء ليكي من ساعة ما عرفوا، ربنا يحبب فيكي خلقة كمان وكمان عشان إنت تستاهلي كل حب الدنيا يا أجمل قلب في الدنيا".

رسالة دعم عمرو يوسف لزوجته كندة علوش

كندة علوش بعد إصابتها بالسرطان: شعري وقع بنسبة 60%

كشفت الفنانة كندة علوش عن إصابتها بسرطان الثدي، وقالت: "ماما عملت العملية وبدأنا أنا وهي ناخد جلسات الكيماوي مع بعض، وشعري وقع 60 % منه واشتريت باروكة ملبستهاش ووقع من كل راسي، مكانش فيه بؤر بس الحمد لله موقعش كله لكن ماما وقع كله وهي بتخاف مش زيي وكنت ببقى قلقانة وخايفة على خوفها".

وتابعت: "أكتر جملة كنا بنرددها مع بعض طول الوقت الحمد لله، وناس بيقولوا ابتلاء وناس بيقولوا مرض ولا لحظة اتعاملت معاه كده واتعاملت كأنها نعمة وربنا ميزني وعايز يلفت نظري لحاجة ويعلمني حاجات".

وأضافت علوش: "وفي رحلة الحياة اللي بيعلمك مش بس الحاجات الحلوة مش من النجاح أو السعادة، اللي بيساعدنا الانكسارات والوقعات لحظات الفشل لحظات الضعف، وربنا حب يعلمني من خلال الرحلة دي وعشان كده دايما بقول الحمد لله وأنا أكيد أحسن من ملايين الناس اللي اتعرضوا لنفس المرض بس كانت ظروفهم أسوأ".

وأردفت حديثها: "قررت أعيش حياتي بشكل طبيعي، لأن أولادي صغيرين فمينفعش أدخل أجواء المرض للبيت.. وكنت بسيبهم في المصيف كل أسبوع آجي أخد جرعة الكيماوي وارجع في نفس اليوم.. وده كان شيء مرهق جدًا".