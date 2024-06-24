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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جهود محلية سمسطا في ملفات النظافة ومواجهة مخالفات البناء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

جهود محلية سمسطا
جهود محلية سمسطا
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تابع نشأت معبد، رئيس مركز ومدينة سمسطا، التنفيذ الفعلي لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة، ومخالفات البناء، حيث تم إزالة بعض حالات تعد بناء مخالف على بزمام  المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين،يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف .

فيما تم متابعة القافلة الطبية التي نُفذت في قرية كوم الرمل التابعة لمجلس قروي دشطوط، حيث تم توفير خدمات طبية متنوعة بما في ذلك الفحص الطبي وتوزيع نظارات مجانية، بهدف تحسين الحياة للأسر الأكثر احتياجًا.

كما تم متابعة أعمال النظافة والتشجير ورفع الإشغالات في شوارع المدينة، والتي تُنفذ في الفترتين الصباحية والمسائية، لتوفير بيئة صحية نظيفة وحياة كريمة للمواطنين. 

وشملت الأعمال رفع المخلفات والأتربة، وتفريغ حاويات القمامة في مداخل المدينة وعدد من شوارعها، وفقًا لخطة الوحدة لرفع مستوى النظافة العامة، وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي على شوارع المدينة.

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