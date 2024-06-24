«زفاف قريب وبوستات فيسبوك».. التفاصيل الكاملة لواقعة وفاة موظف وزارة الزراعة

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول سقوط موظف من الطابق ال١٥ أعلى وزارة الزراعة.

وطلبت النيابة العامة الاستماع إلى شهود العيان حول الواقعة، كما قررت استدعاء اسرة الموظف لسؤالهم عن دوافع واسباب الواقعة، وقررت تسليم جثمان المتوفى لذويه تمهيداً للدفن.

التفاصيل الكاملة لواقعة وفاة موظف وزارة الزراعة

وكشفت التحقيقات أن المتوفى يبلغ ٤٧ عاماً و أب لثلاث أبناء، ويمر بأزمة مالية، ومن المقرر زفاف ابنته فى شهر يوليو القادم، كما أنه من مدينة الفيوم وكان فى إجازة مرضية بسبب اصابتة بمرض الغضروف و من المقرر أن تنتهى فى شهر نوفمبر القادم، مضيفه أن يوم الواقعة توجه لزيارة أحد المسؤولين داخل الوزارة لكنه لم يكن موجوداً فترك هاتفه المحمول وحافظة نقوده ونظارته الشمسية وهرع مسرعاً والقي بنفسه من الطابق ال١٥.

من جهة أخري، نشر الموظف بعض المنشورات والفيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل وفاته، وكان مضمونها «سامحونى محدش يزعل منى».

بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط شخص من علو، من أعلى مبنى وزارة الزراعة بمنطقة الدقي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة "خالد" سائق، موظف في إجازة مرضية لمدة عامين تنتهي في شهر نوفمبر القادم، حيث جاء المتوفي من مسقط رأسه بمنطقة أبشواي محافظة الفيوم إلي مبنى وزارة الزراعة بمنطقة الدقي محل عمله لإنهاء حياته قفزا من الطابق الـ15، وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما رجحت التحريات مرور المتوفى بأزمة نفسية نتيجة معاناته من انزلاق غضروفي وأخذه إجازة مرضية تنتهي في شهر نوفمبر المقبل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.