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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"جوالي جامعة سوهاج" يشاركون فى دورة الغوص "النجمة الأولى" بالإسكندرية

جانب من المسابقة
جانب من المسابقة
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شارك وفد طلابي من جوالي وجوالات جامعة سوهاج، فى فعاليات دورة الغوص النجمة الأولى التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية"، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال أن دورة الغوص النجمة الأولى تنفذ بمركز غوص الكشافة البحرية المصرية "مركز الكابتن نبيل الشاذلي"، بالإسكندرية وتستمر فى الفترة من ٢٢ حتى ٢٨ من يونيو الجاري، بمشاركة ١٦ طالب و٤ طالبات من فريق الجوالة بالجامعة.

وأضاف الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تحرص على دعم ورعاية طلابها الموهوبين والمتميزين، وتشجيع مشاركتهم فى مختلف الأنشطة الرياضية التى تساهم فى تنمية قدراتهم الجسدية وتحسين مستوى لياقتهم البدنية، مؤكداً على أن الغوص من الرياضات الهامة التى تكسب الطلاب مهارات جديدة فى مجال الغطس والحياة تحت الماء، حيث يتم تنفيذ الدورة على أيدي نخبة متخصصة من قادة الكشافة البحرية المتميزين.

وقال الكابتن حمادة حبارير مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن البرنامج التدريبي للدورة يضم شرح نظري لإشارات الغوص ومهاراته الأساسية وتدريب عملي على السطح وتحت الماء، إلى جانب التعرف على أهداف الدورة وفيزياء وفسيولوجيا الغوص، بالإضافة إلى تنظيم حفلات سمر، ومسابقات ترفيهية وكشفية تساعد على تعزيز روح التواصل بين المشاركين والتفاعل مع حياة الخلاء والطبيعة وتعلم صفات القائد الناجح، مضيفاً أنه يرافق الوفد ويشرف على الفعاليات الكابتن عبد العزيز السيد.

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